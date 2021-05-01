تشكيل تشيلسي المتوقع ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي اليوم السبت نادي تشيلسي نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: زوما، ازبيلكويتا، كريستنسين، جيمس.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، حكيم زياش.