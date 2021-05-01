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الإنتاج الحربي يتمسك ببقاء كشري

السبت 01/مايو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نفى خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن  تفكير أحمد كشري المدير الفني في عدم إستكمال المهمة مع الفريق.

وقال مهدي في تصريحات صحفية أن كشري مستمر في مهمته مع الفريق بصورة طبيعية ولديه ثقة بالغة في قدرة اللاعبين على تحويل مسار النادي بجدول المسابقة خلال الفترةالقادمة.

وتابع :" كشري يجيد التعامل مع مثل هذه المواقف التي يكون فيها الفريق تحت الضغط ويسعى إلى تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة رغم صعوبة الموقف".

يُذكر أن الإنتاج الحربي لم يحصد سوى إثني عشر نقطة فقط من ثمانية عشر مواجهة في الدوري المصري ما جعله يقبع في المركز الأخير.

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