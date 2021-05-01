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أفغانستان تعلن اختفاء 30 جنديا عقب هجوم طالبان على موقع عسكري

السبت 01/مايو/2021 - 03:32 م
طالبان
طالبان
وكالات
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أفادموقع قناة "طلوع نيوز"، اليوم السبت، باختفاء 30 جنديا على الأقل إثر هجوم لطالبان على موقع عسكري بولاية غزني في جنوب شرق أفغانستان.

 

وقال خالق داد أكبري، عضو المجلس المحلي في الولاية، إن هجوما لطالبان على موقع للجيش الوطني في مدينة غزني في وقت متأخر الجمعة أدى لاشتباكات عنيفة بين الطرفين.

 

وأضاف المسؤول المحلي، أن "الموقع العسكري سقط بيد طالبان"، لافتا أن الاشتباكات ظلت مستمرة حتى صباح السبت.

 

وقال مصدر آخر من مدينة غزني، إن "30 جنديا على الأقل كانوا متمركزين في الموقع اختفوا عقب الاشتباكات".

 

وحتى الآن، لم تعلق حركة "طالبان" على الهجوم.

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طالبان اختفاء جندي أفغانستان

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