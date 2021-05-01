استجابة فورية من محافظ الدقهلية لمواطن مريض يستغيث

استجاب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإستغاثة أحد المواطنين المرضى بمنطقة شارع البياع بمدينة المنصورة يعاني من مرض القدم السكري حالة متأخرة ومتزوج وله أبناء لم يعد قادرا على ممارسة مهنته النجارة.



على الفور كلف محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة لسرعة التعامل مع الحالة ونقلها للمستشفي وتوفير كافة أوجه المساعدة الإجتماعية والصحية لها ولأسرتها.



حيث قرر محافظ الدقهلية سرعة صرف مبلغ 5000 جنيه مساعدة مالية عاجلة للحالة وتسجيلها فورا على برنامج تكافل وكرامة هذا بالاضافة الى صرف مساعدة مالية شهرية لها على ان تتكفل مديرية التضامن الاجتماعى بجميع متطلبات الاسرة والحالة من العلاج والمستلزمات المعيشية.



وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية قام فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع مديرية الصحة بالانتقال لمسكن الحالة ونقلها على الفور بسيارة اسعاف مخصوصة الى المستشفي الدولى بالمنصورة لاتخاذ الاجراءات وعمل التدخلات الطبية الازمة لانقاذ الحالة.



هذا وقد أكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من ابناء محافظة الدقهلية كما اكد ان المحافظة بكامل اجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الانسانية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع التضامن الاجتماعي والمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.



جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع فئات المواطنين



