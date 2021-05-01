Advertisements

استجابة فورية من محافظ الدقهلية لمواطن مريض يستغيث

السبت 01/مايو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
استجاب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإستغاثة أحد المواطنين المرضى بمنطقة شارع البياع بمدينة المنصورة يعاني من مرض القدم السكري حالة متأخرة ومتزوج وله أبناء لم يعد قادرا على ممارسة مهنته النجارة.

على الفور كلف محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة لسرعة التعامل مع الحالة ونقلها للمستشفي وتوفير كافة أوجه المساعدة الإجتماعية والصحية لها ولأسرتها.

حيث قرر محافظ الدقهلية سرعة صرف مبلغ 5000 جنيه مساعدة مالية عاجلة للحالة وتسجيلها فورا على برنامج تكافل وكرامة هذا بالاضافة الى صرف مساعدة مالية شهرية لها على ان تتكفل مديرية التضامن الاجتماعى بجميع متطلبات الاسرة والحالة من العلاج والمستلزمات المعيشية.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية قام فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع مديرية الصحة بالانتقال لمسكن الحالة ونقلها على الفور بسيارة اسعاف مخصوصة الى المستشفي الدولى بالمنصورة لاتخاذ الاجراءات وعمل التدخلات الطبية الازمة لانقاذ الحالة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من ابناء محافظة الدقهلية كما اكد ان المحافظة بكامل اجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الانسانية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع التضامن الاجتماعي والمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع فئات المواطنين

استجابة فورية من محافظ الدقهلية لمواطن مريض يستغيث
استجابة فورية من محافظ الدقهلية لمواطن مريض يستغيث
استجابة فورية من محافظ الدقهلية لمواطن مريض يستغيث
استجابة فورية من محافظ الدقهلية لمواطن مريض يستغيث
استجابة فورية من محافظ الدقهلية لمواطن مريض يستغيث
استجابة فورية من محافظ الدقهلية لمواطن مريض يستغيث

أخبار تهمك

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 11 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم السبت

منذ ساعة و 18 دقيقة

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 23 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ يوم

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

03:28 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

02:06 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى