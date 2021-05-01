دهساََ باللودر.. إعدام 400 شيشة صادراتها الوحدة المحلية من مقاهي قنا



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم السبت، إعدام لـ400 شيشة، جرى مصادرتها فى حملة على الكافيهات والمقاهي وذلك بتجميعها وتكسيرها باللودر والتخلص منها عن طريق إدارة البيئة كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



جاء ذلك بحضور أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، والمهندسة إسلام محمود مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي شئون قانونية، وجمال محمد رئيس قسم الإشغالات، وعلاء محمد مدير إدارة الأزمات.



كانت الحملة التى شنتها رئاسة المدينة أسفرت عن تحرير 16 محاضر غلق للكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة عدد من الشيش، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكافتيريات لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



ومن جانبه شدد أشرف أنور، رئيس المدينة، على الجميع بضرورة الإلتزام وتكثيف الحملات على الكافيهات والمقاهي ومصادرة الشيش وإعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهي والكافيهات مرة أخرى، بناءًا على توجيهات السيد الوزير المحافظ بالمتابعة المستمرة وضبط أي مخالفة، حفاظًا على الصحة العامة وحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.