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إثيوبيا تقترح تصنيف "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" وجماعة "أونق شني" كمنظمات إرهابية

السبت 01/مايو/2021 - 03:41 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات
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اقترح مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم السبت، تصنيف "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" وجماعة "أونق شني" كمنظمات إرهابية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وشنت إثيوبيا هجوما عسكريا في نوفمبر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال البلاد، التي كانت تسيطر على منطقة تيجراي حتى ذلك الحين.

 

وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة المركزية، في صراع دفع مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من منازلهم وتسبب في دمار على نطاق واسع.

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جماعات ارهابية إثيوبيا

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