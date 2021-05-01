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هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاري بمناسبة عيد العمال

السبت 01/مايو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق ١ مايو من كل عام؛ وذلك للمشاركة في تكريم عمال مصر الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها مصر في تحقيق التنمية والازدهار. 

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن عمال مصر هم سواعدها التي تعتمد عليها في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والطبية والرياضية وغيرها، وأنهم يساهمون في تعظيم الإنتاج من أجل صناعة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاريًّا لتوثيق هذا الحدث الهام وتكريم عمال مصر المتميزين، مشيرًا الي أن فكرة تصميم طابع عيد العمال تعد فريدة من نوعها وتجسد التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر حاليا.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية التي توثق جميع المناسبات والأحداث الهامة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٣ سم في ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست، وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول علي مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.


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