مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الرابعة والإعادة

يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، حيث بدأ عرض أولى حلقاته الأربعاء الماضي.





مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"

أعلنت القنوات عن مواعيد عرض المسلسل، حيث يعرض على قناة ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.





أبطال عمل "كوفيد 25"