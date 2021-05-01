Advertisements

صندوق النقد: الأمهات أكبر ضحايا التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا

السبت 01/مايو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكدت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي أن الأمهات تحملن الجزء الأكبر من الأعباء والمعاناة جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19.

وبحسب "الفرنسية"، جاء في تعليق لكريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن "النساء اللواتي لديهن أطفال صغار كن من بين أكبر ضحايا الإغلاقات الاقتصادية".

وبينت الدراسة التي أعدها خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي التي نظرت فيما عانته الأمهات في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، الأسباب التي تجعل من توفير مزيد من الدعم للأمهات أمرا بالغ الأهمية.

ويشمل هذا الدعم إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس وتوفير إعانات مالية للاحتياجات الملحة ولإعادة التدريب بعد اضمحلال بعض الوظائف.

وخلص التقرير إلى أنه على صعيد مجمل العمال في الولايات المتحدة، النساء عانين أكثر من الرجال، علما بأن الوضع كان معاكسا في بريطانيا، أما في إسبانيا فقد كان مستوى الأعباء نفسه لدى الرجال والنساء.

وعدت جورجييفا أنه "على الرغم من هذه الاختلافات، كان القاسم المشترك بين هذه الدول الثلاث أن أمهات الأطفال الصغار تأثرن بشكل غير متناسب بالإغلاق وتدابير الاحتواء الناجمة عنه".

وأضافت أن "إغلاق المدارس واعتماد آلية التعلم عن بعد دفعا نساء كثيرات كن أصلا يتحملن بشكل كبير أعباء رعاية الأطفال والعمل المنزلي قبل الجائحة، إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن".

وأظهرت بيانات الإدارة الأمريكية أن نحو مليوني امرأة يتخطين الـ20 من العمر خرجن من سوق العمل خلال الجائحة وأن نسبة البطالة بلغت 5.7 في المائة في آذار (مارس) مقارنة بـ3.1 في المائة في شباط (فبراير) 2020.

إلى ذلك، قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس "إن الصندوق بصدد إنشاء منصب جديد لمستشار على مستوى عال بشأن قضايا الجنس، لتعزيز عمله في المساواة بين الجنسين ومساعدة الدول الأعضاء على إيجاد مزيد من الفرص أثناء تعافيها من جائحة فيروس كورونا"، بحسب "رويترز".

وأضافت جورجييفا في ندوة على الإنترنت أن "رانتا ساهي الخبيرة الاقتصادية في صندوق النقد، وهي نائبة مدير إدارة النقد وأسواق رأس المال، ستشغل المنصب الجديد".

أخبار تهمك

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 11 ساعة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 5 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم السبت

منذ ساعة و 18 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

منذ ساعة و 16 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 23 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

03:28 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

02:06 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى