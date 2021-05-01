ضبط ١٢٥ كيلو "سردين مملح" منتهي الصلاحية قبل طرحه بأسواق دمنهور (صور)

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر حملات على الأسواق ومحلات بيع الأسماك بدائرة دمنهور، بالتزامن مع قرب عيد شم النسيم، أسفرت عن ضبط ١٢٥ كيلو "سردين مملح" منتهي الصلاحية.



حيث تم ضبط عدد 2 برميل سردين مملح وزن البرميل 50 كيلو جرام معده للتوزيع في الأسواق وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وبها تغير في الصفات الطبيعية وعلامات تلف ظاهرة وذلك بأحد المخازن العشوائية بدمنهور، كما تم ضبط برميل سردين مملح وزن 25 كيلو جرام بدون بيانات أو صلاحية بأحد المحلات الشهيرة بأسواق دمنهور.



يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.