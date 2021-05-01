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"سي-ووتش" تنقذ 200 مهاجر في البحر المتوسط

السبت 01/مايو/2021 - 03:52 م
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
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أنقذت منظمة "سي-ووتش" الخيرية لإنقاذ المهاجرين، اليوم السبت، 200 مهاجر على متن قوارب في البحر المتوسط.

 

وفي بيان للمنظمة، قالت فيه إن طاقم السفينة "سي-ووتش4" نقلوا حوالي 190 شخصاً، من على متن القوارب إلى منطقة آمنة في عمليتين أمس والليلة الماضية.

 

وأعلنت المنظمة، ارتفاع إجمالي عدد المهاجرين على متن السفينة إلى ما يزيد قليلا عن 300 بعد أربع عمليات إنقاذ. وكانت السفينة "سي-ووتش" قد طلبت ملاذا آمنا في إيطاليا أو مالطا.

 

وينطلق الكثير من المهاجرين من ساحل شمال إفريقيا في زوارق مطاطية محملة فوق طاقتها. وطبقا لارقام الأمم المتحدة، توفى حوالي 490 شخصاً في البحر حتى الآن هذا العام، وهم يحاولون عبور البحر المتوسط.

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مهاجرين انقاذ مهاجرين البحر المتوسط

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