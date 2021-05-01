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محافظ بورسعيد يهنىء الأنبا تادرس والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

السبت 01/مايو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أسمى معانى التهنيئة لنيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وقيادات الكنيسة والأخوة الأقباط أبناء الوطن الواحد بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد محافظ بورسعيد على النسيج الوطنى الواحد لأبناء مصر ومشاعر الأخوة والترابط الذى يجمع بين أبناء الوطن، لافتا إلى أننا نشهد هذا العام عدد من المناسبات الدينية لجميع أبناء الوطن ونتشارك سويا الاحتفال بالأعياد الدينية، مؤكدا أن الشعب المصرى دائما ما تربطه مشاعر المودة والرحمة والأخوة بين كافة أطيافه، متنميا أن يعيد الله على الأخوة الأقباط الأعياد فى خير وسلام، وأن يحفظ الله شعب مصر من كل سوء.

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