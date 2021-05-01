فلسطين تسجل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، ثماني وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1942 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن وزارة الصحة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 9ر92 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1ر6 %، ونسبة الوفيات 1ر1% من مجمل الإصابات.

وأكدت الصحة الفلسطينية، وجود 146 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 على أجهزة التنفس الاصطناعي.