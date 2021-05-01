والد مروان محسن: محمد شريف عمل ايه قدام الجونة وابنى يستحق فرصة









أكد ثروت والد مروان محسن مهاجم الاهلى ومنتخب مصر ، ان نجله لابد أن يعود للتشكيل الاساسى للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل من محمد شريف أمام الجونة بالأمس والتى انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وقال ثروت محسن في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:"مشفتش ابنى من اول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات ، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل في المباريات ".





ويضيف والد مروان محسن :"اعلان ابنى ظريف ومفيهوش مشكلة ، وليه جزاء ثانى سوف يذاع قريباً ، ومروان لايشارك والناس بتشوف مهاجمى الاهلى بيضيعوا فرص حالياً ، محدش بيتكلم ليه ، ومروان لما بينزل مش بيغلط وبيلعب كويس يبقى لازم ياخد فرصة من البداية".





وأكمل والد مروان محسن :"عدم مشاركة مروان في المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني ، ومستوى الاهلى امام الجونة لم يكن جيداً ، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب ، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح ".





وتابع والد مروان محسن :" لازم موسيمانى يفكر يمنح باقى اللاعيبة فرص في المباريات المقبلة ، ومروان لما بيلعب مبيكونش في دعم من زملاؤه لاعبى الوسط".

وأكمل :"حابب ابارك للاهلى على خطوة وضع حجر الأساس للإستاد فهى خطوة تاريخية ودائماً يكون الاهلى موفق باذن الله".