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الري: تنفيذ 5 إزالات بمساحة 150 متر بمحافظة قنا

السبت 01/مايو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ 5 ازالات اليوم لحالات تعدى بالردم على أملاك ري خلال حملة موسعة على نهر النيل بقرية دندرة بمركز ومدينة قنا بإجمالى مساحة 150 متر مربع ضمن الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضى طرح النهر.

وقالت الوزارة خلال البيان إن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها خلال الموجة 17 حتى الآن 155 حالة بإجمالى مساحة 13 ألف و813 متر مربع وبنسبة تنفيذ 90٪؜ من إجمالي الحالات المستهدف إزالتها.
الري: تنفيذ 5 إزالات بمساحة 150 متر بمحافظة قنا
الري: تنفيذ 5 إزالات بمساحة 150 متر بمحافظة قنا
الري: تنفيذ 5 إزالات بمساحة 150 متر بمحافظة قنا
الري: تنفيذ 5 إزالات بمساحة 150 متر بمحافظة قنا
الري: تنفيذ 5 إزالات بمساحة 150 متر بمحافظة قنا
الري: تنفيذ 5 إزالات بمساحة 150 متر بمحافظة قنا

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الكلمات المفتاحية

وزارة المائية والري محافظة قنا إزالات النيل

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