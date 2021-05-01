انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)

اندلع قبل قليل، حريق بمنزل في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتسبب في انفجار أحد أنابيب البوتاجاز، ما أدي إلي حالة من الخوف والفزع بين أهالي منطقة شارع الروضة بجوار صيدلية أبوشنب.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدينة في محاولة لإخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، كما انتقلت سيارات الإسعاف تحسبا لوجود إصابات، وجاري السيطرة علي الحريق وتحرير المحضر اللازم.