Advertisements

انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)

السبت 01/مايو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
اندلع قبل قليل، حريق بمنزل في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتسبب في انفجار أحد أنابيب البوتاجاز، ما أدي إلي حالة من الخوف والفزع بين أهالي منطقة شارع الروضة بجوار صيدلية أبوشنب.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدينة في محاولة لإخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، كما انتقلت سيارات الإسعاف تحسبا لوجود إصابات، وجاري السيطرة علي الحريق وتحرير المحضر اللازم.
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)
انفجار "أنبوبة" ومحاولة للسيطرة علي حريق داخل منزل بدمنهور (صور)

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 6 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم السبت

منذ ساعة و 22 دقيقة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 5 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

منذ أقل من ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 11 ساعة

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 23 ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

03:28 م

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

02:06 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى