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السيتي يعبر كريستال بالاس بثنائية ويقترب من حسم البريميرليج

السبت 01/مايو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من حسم بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه على فريق نادي كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملع سيلهرست بارك لحساب لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين.

سجل ثنائية مانشستر سيتي كل من سيرجيو أجويرو في الدقيقة (57) وفيران توريس في الدقيقة (59).

بهذا الفوز رفع فريق نادي مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة الثمانين في المركز الأول بينما تجمد رصيد فريق نادي كريستال بالاس عند النقطة الثامنة والثلاثين في المركز الثالث عشر.

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