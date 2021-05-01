Advertisements
السيتي يعبر كريستال بالاس بثنائية ويقترب من حسم البريميرليج
السبت 01/مايو/2021 - 04:00 م
محمد أيمن
Advertisements
إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من حسم بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه على فريق نادي كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملع سيلهرست بارك لحساب لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين.
سجل ثنائية مانشستر سيتي كل من سيرجيو أجويرو في الدقيقة (57) وفيران توريس في الدقيقة (59).
بهذا الفوز رفع فريق نادي مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة الثمانين في المركز الأول بينما تجمد رصيد فريق نادي كريستال بالاس عند النقطة الثامنة والثلاثين في المركز الثالث عشر.
Advertisements