وزيرة التجارة والصناعة تهنئ عمال مصر بعيدهم

هنأت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع العمال المصريون في كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد بمناسبة عيد العمال 1 أبريل الذي تحتفل به الدولة سنويا تقديرا لدور العمال الكبير في بناء الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة.

وقالت" جامع" عبر صفحة الوزارة الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي،" تحية إعزاز و تقدير لـكل عامل بالشعب المصري بمناسبة عيد العمال".

وألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلمة بمناسبة عيد العمال، وجه من خلالها الشكر لكل عامل وعاملة ، وتحية وتقدير واعتزاز على جهودهم المتميز في العمل والعطاء والانجاز لتعزيز مسيرة التنمية في الوطن.

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية العمال في بناء مستقبل واعد لمصر، مشيرا إلى أن العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل افضل.

وشجع الرئيس السيسي العمال على مواصلة العمل قائلا إن الاديان أوصت بأن العمل عبادة، وأن الوطن دائما ينظر للعمال بكل اعتزاز وفخر، مؤكد ان منذ بداية مسيرة التنمية ضرب العمال المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل من منطلق حرصهم على بناء وطن رغم التحديات التى واجهتهم.