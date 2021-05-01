Advertisements

وزيرة التجارة والصناعة تهنئ عمال مصر بعيدهم

السبت 01/مايو/2021 - 04:06 م
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
محمد عصام
Advertisements

هنأت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع العمال المصريون في كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد بمناسبة عيد العمال 1 أبريل الذي تحتفل به الدولة سنويا تقديرا لدور العمال الكبير في بناء الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة.

 

وقالت" جامع"  عبر صفحة الوزارة الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي،" تحية إعزاز و تقدير لـكل عامل بالشعب المصري بمناسبة عيد العمال".

 

وألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلمة بمناسبة عيد العمال، وجه من خلالها الشكر  لكل  عامل وعاملة ، وتحية وتقدير واعتزاز على جهودهم المتميز في العمل والعطاء والانجاز لتعزيز مسيرة التنمية في الوطن.

 

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية العمال في بناء مستقبل واعد لمصر، مشيرا إلى أن العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك  التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل افضل.

 

وشجع الرئيس السيسي العمال على مواصلة العمل قائلا إن الاديان أوصت بأن العمل عبادة،  وأن الوطن دائما ينظر للعمال بكل اعتزاز وفخر، مؤكد ان منذ بداية مسيرة التنمية ضرب العمال المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل من منطلق حرصهم على بناء وطن رغم التحديات التى واجهتهم.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التجارة والصناعة عيد العمال المصريين عيد العمال الرئيس السيسي وعيد العمال

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم السبت

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 23 ساعة

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

منذ ساعة و 19 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 6 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ يوم

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

منذ أقل من ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال‎

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

برلمانية: الرئيس السيسي أنصف العمال.. ولا تنمية بدونهم

أسبوع رئاسي مكثف.. "السيسي" يتفقد منتجع ماسة العلمين.. وتكليفات هامة للحكومة

وزير القوي العاملة يهنئ وزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان

النائب محمد الرشيدي يهنئ السيسي بعيد العمال: دام دعمك لهم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

03:28 م

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

02:06 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى