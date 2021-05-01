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تشكيل أتليتكو مدريد أمام إلتشي فى الليجا الإسبانية
السبت 01/مايو/2021 - 04:10 م
محمد جمال
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أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الليجا الإسبانية.
وتقام مباراة أتليتكو مدريد وإلتشي فى تمام الرابعة وربع بتوقيت القاهرة والخامسة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالاتي:-
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، هرموسو
خط الوسط: لورينتى، كوندوجيبا، ليمار، كاراسكو
خط الهجوم: سواريز، كوريا
ويحتل أتليتكو مدريد صدارة الليجا الإسبانية برصيد 73 نقطة بينما ريال مدريد وبرشلونة فى المركز الثانى والثالث برصيد 71 نقطة.
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