السيطرة علي حريق منزل بدمنهور دون إصابات بشرية (صور)

تمكنت قبل قليل، قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة علي حريق اندلع أعلي سطح منزل بشارع عبد الواحد مسامير بحي شبرا، دون إصابات بشرية.



كان حريق اندلع بمنزل في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتسبب في انفجار أحد أنابيب البوتاجاز، ما أدي إلي حالة من الخوف والفزع بين أهالي منطقة شارع الروضة بجوار صيدلية أبوشنب.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدينة في محاولة لإخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، كما انتقلت سيارات الإسعاف تحسبا لوجود إصابات، وتم السيطرة علي الحريق وجاري تحرير المحضر اللازم.