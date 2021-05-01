محافظ المنيا يوجه كافة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة الحالة العامة بشوارع مراكز ومدن المحافظة، ومنع أي تجمعات من المواطنين، وتنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بالتعاون بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.



واستمرارا للجولات الميدانية التي تنفذها المحافظة، تابع الدكتور محمد ابوزيد نائب محافظ المنيا، مساء أمس، الحالة العامة بشوارع مدينة المنيا، للتأكد من مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين داخل وسائل النقل العام، بالإضافة للمرور على المحال التجارية ومنع تجمعات المواطنين.



رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

وتم خلال الجولة فض تجمعات المواطنين بميدان بالاس بوسط المدينة، بالإضافة للمرور على المحال التجارية بشوارع طه حسين، ابن خصيب، الحسيني، كما تم متابعة مدي التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية من خلال المرور على موقف سيارات الأجرة بحي شمال المدينة،كما تفقد عدد من السيارات والتقي بالمواطنيين وناشدهم بالحفاظ علي صحتهم وسلامتهم وتطبيق الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا،كما التقي نائب المحافظ بالفريق المسائي للمبادرة الرئاسية 100مليون صحة والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الصحة العامة للمواطنيين.

وشدد على أصحاب المحال التجارية بوضع لوحات ارشادية تحث المواطنين علي ارتداء الكمامات الواقية قبل الدخول لشراء احتياجاتهم.



من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه خلال الجولة تم تحرير 50 مخالفة فورية لمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح الفوري،بالإضافة لتشميع محلين تجاريين وتحرير محاضر لمحلات مخالفة، لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.