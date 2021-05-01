عاجل
Advertisements

محافظ المنيا يوجه كافة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

السبت 01/مايو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة الحالة العامة بشوارع مراكز ومدن المحافظة، ومنع أي تجمعات من المواطنين، وتنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بالتعاون بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

واستمرارا للجولات الميدانية التي تنفذها المحافظة، تابع الدكتور محمد ابوزيد نائب محافظ المنيا، مساء أمس، الحالة العامة بشوارع مدينة المنيا، للتأكد من مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين داخل وسائل النقل العام، بالإضافة للمرور على المحال التجارية ومنع تجمعات المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا.
وتم خلال الجولة فض تجمعات المواطنين بميدان بالاس بوسط المدينة، بالإضافة للمرور على المحال التجارية بشوارع طه حسين، ابن خصيب، الحسيني، كما تم متابعة مدي التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية من خلال المرور على موقف سيارات الأجرة بحي شمال المدينة،كما تفقد عدد من السيارات والتقي بالمواطنيين وناشدهم بالحفاظ علي صحتهم وسلامتهم وتطبيق الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا،كما التقي نائب المحافظ بالفريق المسائي للمبادرة الرئاسية 100مليون صحة والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الصحة العامة للمواطنيين.
وشدد على أصحاب المحال التجارية بوضع لوحات ارشادية تحث المواطنين علي ارتداء الكمامات الواقية قبل الدخول لشراء احتياجاتهم.

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه خلال الجولة تم تحرير 50 مخالفة فورية لمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح الفوري،بالإضافة لتشميع محلين تجاريين وتحرير محاضر لمحلات مخالفة، لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

أخبار تهمك

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ يوم

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ 35 دقيقة

مفاجأة وحيدة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 17 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

منذ أقل من ساعتين

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

منذ ساعة و نصف

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم السبت

منذ ساعتين

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:24 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

12:16 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى