محافظ المنيا يوجه كافة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

Advertisements
محافظ المنيا يوجه كافة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية
السبت 01/مايو/2021 - 04:15 م
أحمد الخميسي
Advertisements
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة الحالة العامة بشوارع مراكز ومدن المحافظة، ومنع أي تجمعات من المواطنين، وتنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بالتعاون بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.
واستمرارا للجولات الميدانية التي تنفذها المحافظة، تابع الدكتور محمد ابوزيد نائب محافظ المنيا، مساء أمس، الحالة العامة بشوارع مدينة المنيا، للتأكد من مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين داخل وسائل النقل العام، بالإضافة للمرور على المحال التجارية ومنع تجمعات المواطنين.
رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا.
وتم خلال الجولة فض تجمعات المواطنين بميدان بالاس بوسط المدينة، بالإضافة للمرور على المحال التجارية بشوارع طه حسين، ابن خصيب، الحسيني، كما تم متابعة مدي التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية من خلال المرور على موقف سيارات الأجرة بحي شمال المدينة،كما تفقد عدد من السيارات والتقي بالمواطنيين وناشدهم بالحفاظ علي صحتهم وسلامتهم وتطبيق الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا،كما التقي نائب المحافظ بالفريق المسائي للمبادرة الرئاسية 100مليون صحة والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الصحة العامة للمواطنيين.
وشدد على أصحاب المحال التجارية بوضع لوحات ارشادية تحث المواطنين علي ارتداء الكمامات الواقية قبل الدخول لشراء احتياجاتهم.
من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه خلال الجولة تم تحرير 50 مخالفة فورية لمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح الفوري،بالإضافة لتشميع محلين تجاريين وتحرير محاضر لمحلات مخالفة، لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
واستمرارا للجولات الميدانية التي تنفذها المحافظة، تابع الدكتور محمد ابوزيد نائب محافظ المنيا، مساء أمس، الحالة العامة بشوارع مدينة المنيا، للتأكد من مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين داخل وسائل النقل العام، بالإضافة للمرور على المحال التجارية ومنع تجمعات المواطنين.
رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا.
وتم خلال الجولة فض تجمعات المواطنين بميدان بالاس بوسط المدينة، بالإضافة للمرور على المحال التجارية بشوارع طه حسين، ابن خصيب، الحسيني، كما تم متابعة مدي التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية من خلال المرور على موقف سيارات الأجرة بحي شمال المدينة،كما تفقد عدد من السيارات والتقي بالمواطنيين وناشدهم بالحفاظ علي صحتهم وسلامتهم وتطبيق الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا،كما التقي نائب المحافظ بالفريق المسائي للمبادرة الرئاسية 100مليون صحة والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الصحة العامة للمواطنيين.
وشدد على أصحاب المحال التجارية بوضع لوحات ارشادية تحث المواطنين علي ارتداء الكمامات الواقية قبل الدخول لشراء احتياجاتهم.
من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه خلال الجولة تم تحرير 50 مخالفة فورية لمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح الفوري،بالإضافة لتشميع محلين تجاريين وتحرير محاضر لمحلات مخالفة، لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
Advertisements