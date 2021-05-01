وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي ويوجه بالالتزم بالخطة الزمنية للمشروع

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT ( السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان)، رافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.



بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.



وتشمل محطة عدلي منصور على محطة لمترو الخط الثالث (تم إفتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف ( LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة السويس» ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور السلام).



ووجه وزير النقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سيولة الحركة المرورية في كافة الشوارع المحيطة بالمحطة.



كما توجه كامل الوزير لتفقد باقي محطات المشروع، التي بلغت نسبة تنفيذها 83%، وكذا أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت –الفلنكات- القضبان)، كما تم الانتهاء من عدد من القطاعات، وبلغت نسبة تنفيذها 32%،.



وتفقد كباري المشروع المتضنة 4 كباري سيارات، وتم الانتهاء منها وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق كما يشمل على عدد 7 كباري LRT (كباري مسار)، بلغت نسبة تنفيذ 5 كباري 97.5% منها وهي كباري الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي1و 2.



وأوضحت الوزارة أنه جاري تنفيذ كباري العاصمة 1والعاصمة 2 والتي اصبحت في مراحلها الأخيرة بالإضافة الى انه تم الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر) كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 83 %.



والتقي وزير النقل خلال جولته بالمهندسين والعمال والفنيين، ونقل لهم تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم بمناسبة عيد العمال.



ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع، الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).



وأوضح الوزير أنه تم الإنتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين، ومن المخطط توريد اول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 وتوريد 5 قطارات في سبتمبر 2021 و٥ قطارات في أكتوبر 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021.