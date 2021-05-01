محافظ المنيا: تحرير 8532 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية



أعلن محافظ المنيا، انه تم تحرير 8532 مخالفة لأفراد ومنشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مراكز المحافظة، منذ بدء تطبيق الاجراءات، مؤكدا على استمرار جهود المحافظة في تنظيم الحملات اليومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد المحافظ، على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، موجها بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم ارتدائها، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والرقابية بنطاق المحافظة، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات ووسائل النقل العام، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.