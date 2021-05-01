محافظ المنيا: تحرير 8532 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

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محافظ المنيا: تحرير 8532 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية
السبت 01/مايو/2021 - 04:16 م
أحمد الخميسي
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شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والرقابية بنطاق المحافظة، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات ووسائل النقل العام، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
أعلن محافظ المنيا، انه تم تحرير 8532 مخالفة لأفراد ومنشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مراكز المحافظة، منذ بدء تطبيق الاجراءات، مؤكدا على استمرار جهود المحافظة في تنظيم الحملات اليومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، موجها بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم ارتدائها، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.
أعلن محافظ المنيا، انه تم تحرير 8532 مخالفة لأفراد ومنشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مراكز المحافظة، منذ بدء تطبيق الاجراءات، مؤكدا على استمرار جهود المحافظة في تنظيم الحملات اليومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، موجها بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم ارتدائها، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.
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