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الزراعة: حملة توعية بضرورة التأمين على الثروة الحيوانية في أكبر أسواق الماشية بالمنوفية

السبت 01/مايو/2021 - 04:15 م
صندوق التأمين على الثورة الحيوانية
صندوق التأمين على الثورة الحيوانية
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اطلق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلة ارشادية بيطرية توعوية بسوق الماشية في تلا بمحافظة المنوفية، ضمن القوافل والحملات التوعوية التي يقوم بها الصندوق لتوعية المربيين بأهمية التأمين على ثروتهم الحيوانية، والمزايا التي يقدمها الصندوق لهم.

 

 

وقال اللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المستمر والدائم المباشر مع المربيين، لتقديم كافة سبل الدعم لهم، لحماية ثروتهم الحيوانية.

 

واوضح مساعد الوزير انه تم عمل ندوة ارشاديه بسوق تلا العمومي، حيث تم الاشارة الى المزايا التي يقدمها الصندوق ضد النفوق و الذبح والسطو والحريق وكذلك الدور الحيوي الذي يقدمه صندوق التأمين على الثروة الحيوانية،  في رفع الأعباء عن المستأمنين لدي صندوق التأمين من خلال تفعيل كروت الخصم الخاصة بالأدوية وكذلك الاعلاف.

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