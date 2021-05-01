صلاح يثير الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول

تحدث محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عن مستقبله وتجديد عقده مع الريدز.





وقال صلاح في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم: "لم يتحدث معي أحد بشأن تجديد عقدي، لذلك لا يمكنني الحديث عن هذا الأمر".





وتابع: "لا أحد في النادي تحدث معي عن أي شيء، لذلك أنا لا أعرف".





وأتم: "الفوز شيء رائع، أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مرارا وتكرارا. حصد البطولات جزء من مهمتنا".





وينتهي عقد صلاح عام 2023، وبدأ البعض في الحديث عن إمكانية رحيله عن ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



