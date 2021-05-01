بمناسبة عيد القيامة.. القس أندرية زكي يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

هنأ الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، المسلمين بشهر رمضان، وبقرب حلول عيد الفطر المبارك، مقدمًا الاعتذار للمسئولين من الوزراء والقيادات السياسية والبرلمانية والتنفيذية والشعبية الذين أكدوا على المشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ولكن بسبب ظروف كورونا اضطررنا لعمل الاحتفال بدون حضور جمهوري، وهذا قرار صعب اتخذناه في إطار الموقف العام لرئاسة الطائفة منذ بدء الجائحة بأن سلامة الناس أولًا.



ووجه "زكي"، خلال كلمته على هامش احتفال الطائفة بعيد القيامة المجيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، الشكر لرئيس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة وجميع الوزراء والمسئولين وجميع المصريين ووسائل الإعلام والإعلاميين الذين حرصوا على تهنئتهم بالعيد وتغطية الاحتفال.



ووجه رسالة للمصريين بعنوان "رجاء أقوى من الموت"، معقبًا: "نحتفل هذه المرة ونحن للمرة الثانية نواجه الموجه الثالثة لوباء كورونا، ونتسأل كيف يمكن أن يكون للعيد معني ونحن نشتم رائحة الموت في كل مكان".



وتابع، أن رسالة راعي الكنيسة تعبر عن الهواجس التي تحيط بنا، والتي تتمثل في هل من الممكن أن يكون هناك معنى للعيد وسط التباعد والمرض والموت، نعم هناك رجاء اقوي من الموت، فقصة حالةُ تلميذَيْ عمواسْ تعكس حالة قريبة من حالة التحديات التي نعيشها ونحن نحتفل بالعيد.

