Advertisements

بمناسبة عيد القيامة.. القس أندرية زكي يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 04:25 م
رقية جمال
Advertisements
هنأ الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، المسلمين بشهر رمضان، وبقرب حلول عيد الفطر المبارك، مقدمًا الاعتذار للمسئولين من الوزراء والقيادات السياسية والبرلمانية والتنفيذية والشعبية الذين أكدوا على المشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ولكن بسبب ظروف كورونا اضطررنا لعمل الاحتفال بدون حضور جمهوري، وهذا قرار صعب اتخذناه في إطار الموقف العام لرئاسة الطائفة منذ بدء الجائحة بأن سلامة الناس أولًا.

ووجه "زكي"، خلال كلمته على هامش احتفال الطائفة بعيد القيامة المجيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، الشكر لرئيس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة وجميع الوزراء والمسئولين وجميع المصريين ووسائل الإعلام والإعلاميين الذين حرصوا على تهنئتهم بالعيد وتغطية الاحتفال.

ووجه رسالة للمصريين بعنوان "رجاء أقوى من الموت"، معقبًا: "نحتفل هذه المرة ونحن للمرة الثانية نواجه الموجه الثالثة لوباء كورونا، ونتسأل كيف يمكن أن يكون للعيد معني ونحن نشتم رائحة الموت في كل مكان".

وتابع، أن رسالة راعي الكنيسة تعبر عن الهواجس التي تحيط بنا، والتي تتمثل في هل من الممكن أن يكون هناك معنى للعيد وسط التباعد والمرض والموت، نعم هناك رجاء اقوي من الموت، فقصة حالةُ تلميذَيْ عمواسْ تعكس حالة قريبة من حالة التحديات التي نعيشها ونحن نحتفل بالعيد.

أخبار تهمك

مفاجأة وحيدة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم السبت

منذ ساعتين

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ يوم

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 12 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

منذ ساعة و نصف

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:24 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

12:16 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى