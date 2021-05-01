وزارة الرزاعة: إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية فور رصدها

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الاراضي، لرصد اي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، والتعامل معها وازالتها في المهد.

واكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الربط والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات والادارات الزراعية، وتلقى شكاوى المواطنين حول اي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، للتعامل معها على الفور واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالتها في المهد حماية للرقعة الزراعية، بالتنسيق مع اجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة.

وقال الدكتور انور عيسي رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي، انه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تم التشديد على استمرار العمل خلال الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية ومشرفي الاحواض في الادارات الزراعية، بكافة المحافظات، للرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدي فور حدوثه والازاله فى المهد وإعاده الارض إلى الزراعة مرة اخرى، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.