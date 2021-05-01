Advertisements

وزارة الرزاعة: إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية فور رصدها

السبت 01/مايو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الاراضي، لرصد اي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، والتعامل معها وازالتها في المهد.

 

واكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الربط والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات والادارات الزراعية، وتلقى شكاوى المواطنين حول اي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، للتعامل معها على الفور واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالتها في المهد حماية للرقعة الزراعية،  بالتنسيق مع اجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة.

 

وقال الدكتور انور عيسي رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي، انه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تم التشديد  على استمرار العمل خلال الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية ومشرفي الاحواض في الادارات الزراعية، بكافة المحافظات، للرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدي فور حدوثه والازاله فى المهد وإعاده الارض إلى الزراعة مرة اخرى، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة المصرية وزارة الزراعة الزراعة التعديات على الاراضي الزراعية

أخبار تهمك

مفاجأة وحيدة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

منذ 33 دقيقة

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

منذ ساعة و نصف

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

منذ ساعتين

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 17 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 7 ساعات

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ يوم

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم السبت

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"الزراعة" تعلن الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر

الزراعة تواصل إزلة التعديات على الأراضي في ثاني أيام العيد (صور)

الزراعة: إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعة في ثاني أيام العيد

الزراعة: إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضي (فيديو)

الزراعة تعلن حالة الطوارئ القصوى في كافة محافظات الجمهورية

الزراعة: أطباء بيطريون بالمجازر لفحص الأضحية قبل وبعد ذبحها مجانا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:24 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

12:16 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى