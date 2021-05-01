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نجمة شابة... ضحية حلقة اليوم من " رامز عقله طار"

السبت 01/مايو/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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يستضيف الفنان رامز جلال، الفنانة ملك قورة ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في الحلقة التاسعة عشر من برنامج" رامز عقله طار"، والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر .

يواصل النجم رامز جلال، تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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