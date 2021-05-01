ضبط طن و 300 كيلو جبنة رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

حرّرت مديرية التموين في محافظة المنيا، 13 محضر تموينى متنوع خلال عددًا من الحملات التموينية على الأسواق والمخابز.



وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إنه تم تحرير 13 محضر من قبل مكتب تموين مطاي، شمالي محافظة المنيا، بينهم ضبط طن و300 كيلو جرام جبنة رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارة ثلاجة بدون ترخيص.



وأكد وكيل الوزارة، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين حفاظا على سلامتهم بالتنسيق المستمر مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.