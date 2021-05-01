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تعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري

السبت 01/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن موعد مباريات الجولات المتبقية من عمر بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وجاء جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كالتالي:

وادي دجلة × الأهلي، 18 مايو، ستاد السلام.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا، 25 مايو، ستاد السلام. 

المقاولون العرب × الأهلي، 22 يونيو، ستاد بتروسبورت.

الأهلي × بيراميدز، 5 يوليو، ستاد السلام.

الأهلي × طلائع الجيش، 1 يوليو، ستاد السلام.

سموحة × الأهلي، 10 أغسطس، ستاد الإسكندرية.

أسوان × الأهلي، 14 أغسطس، ستاد أسوان.

مصر المقاصة × الأهلي، 17 أغسطس، ستاد الجيش بالسويس.

الأهلي × الإسماعيلي، 21 أغسطس، ستاد الإسكندرية.

الأهلي × إنبي، 24 أغسطس، ستاد السلام.

الإنتاج الحربي × الأهلي، 28 أغسطس، ستاد السلام.

الأهلي × البنك الأهلي، 10 سبتمبر، ستاد السلام.

طلائع الجيش × الأهلي، 13 سبتمبر، ستاد الجيش بالسويس.

الأهلي × المصري، أحد يومي 21-22 سبتمبر، ستاد الإسكندرية.

الجونة × الأهلي، أحد يومي 25-26 سبتمبر، ستاد خالد بشارة.

الأهلي × أسوان، أحد يومي 29-30 سبتمبر، ستاد السلام.

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