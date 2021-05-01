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مفاجأة وحيدة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

السبت 01/مايو/2021 - 04:30 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة بيراميدز مساء غد الأحد.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره بيراميدز مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

وكشفت تقارير صحفية أن كارتيرون قد يدفع بمحمد عواد في حراسة المرمى أمام بيراميدز.

ومن المتوقع أن يدخل كارتيرون اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

في خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي

في خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد

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