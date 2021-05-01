لأول مرة.. مصطفى حجاج يُحيى سهرة رمضانية على هامش احتفالات عيد القيامة



تزامنًا مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد، يستعد النجم مصطفى حجاج، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيراً ضمن سهرات رمضان في خيمة The Garden بالتجمع الخامس وذلك مساء غد الأحد.



ولأول مرة يتزامن احتفال الاخوه الاقباط بعيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم حيث يجمع الحفل جميع أطياف الشعب.



وقد أعلنت الجهة المنظمة للحفل بقيادة منظم الحفلات الشهير تامر يحي، وايمان شتا و نرمين سيف، عن اقتراب نفاذ تذاكر الحفل ، كما شدّدوا على حرصهم الشديد على صحة جميع الحاضرين باتباع الإجراءات الاحترازية ضد ڤيروس كورونا والمُعلنة من قبل الدولة.



ويُقدم حجاج، في الحفل عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة أمام جميع الحاضرين وسط أجواء من البهجة.



جدير بالذكر أن خيمة The Garden قدمت خلال الأيام الماضية عدد كبير من الحفلات الناجحة لكبار النجوم وهم حكيم، رضا البحراوي، محمود الليثي، عمر كمال.