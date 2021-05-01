Advertisements

لأول مرة.. مصطفى حجاج يُحيى سهرة رمضانية على هامش احتفالات عيد القيامة

السبت 01/مايو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

تزامنًا مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد، يستعد النجم مصطفى حجاج، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيراً ضمن سهرات رمضان في خيمة The Garden بالتجمع الخامس وذلك مساء غد الأحد.

ولأول مرة يتزامن  احتفال الاخوه الاقباط بعيد القيامة المجيد مع شهر رمضان الكريم حيث  يجمع الحفل جميع أطياف الشعب.

وقد أعلنت الجهة المنظمة للحفل بقيادة منظم الحفلات الشهير تامر يحي،  وايمان شتا و نرمين سيف، عن اقتراب نفاذ تذاكر الحفل ، كما شدّدوا على حرصهم الشديد على صحة جميع الحاضرين باتباع الإجراءات الاحترازية ضد ڤيروس كورونا والمُعلنة من قبل الدولة.

ويُقدم حجاج، في الحفل عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة أمام جميع الحاضرين وسط أجواء من البهجة.

جدير بالذكر أن خيمة The Garden قدمت خلال الأيام الماضية عدد كبير من الحفلات الناجحة لكبار النجوم وهم حكيم، رضا البحراوي، محمود الليثي، عمر كمال.

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 17 ساعة

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

منذ ساعة و نصف

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم السبت

منذ ساعتين

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

منذ ساعتين

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ 39 دقيقة

مفاجأة وحيدة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

منذ 33 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 12 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:24 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

12:16 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى