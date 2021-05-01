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موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أوروبا

السبت 01/مايو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز مباراة قوية تجمع بين تشيلسي الإنجليزي صاحب الأرض ونظيره ريال مدريد ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتقام مباراة تشيلسي وريال مدريد فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مايو.

وكان تشيلسي تعادل أمام ريال مدريد فى لقاء الذهاب بهدف لكل منهما فى لقاء شهد تألق كل من بوليسيتش وكريم بنزيما.

ويذكر أن تشيلسي سيواجه اليوم فريق فولهام ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بينما سيواجه ريال مدريد نظيره أوساسونا ضمن مباريات الليجا الإسبانية.

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