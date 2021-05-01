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كلام من دهب : ١٠٠ ألف جنيه هدية السماء للحاجة زينب بعد تحملها مرض نجلها وزوجته

السبت 01/مايو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد رحلة طويلة مع المرض وتحملها مرض نجلها وزوجته الحاجة زينب يشاء القدر أن تبتسم لها الدنيا ولو للحظات وتقابل طارق علام وتفوز ب١٠٠ ألف جنيه جائزة كلام من ذهب.
قالت الحاجه زينب شاهين زوجي متوفى ومات 2 من اولادي والابن الثالث بيغسل كلى من 19 سنة ظلت ترعاه هو وزوجته حتى توفت زوجة ابنها منذ ٧ سنوات وهي بتغسل كلى وتركت لها طفلتين عملت على تربيتهم تحملت الكثير من المشقة والتعب رغم إصابتها بفيروس سي الا أنها لم تمل أو تكل من مراعاه ابنها المريض وتربية أبنائه.. وأضافت ربنا اكرمني وشفيت من الفيروس من أجل تربية البنتين اليتامى.. وبعد سؤالها سؤال البرنامج عن متى حكمت كليوبترا مصر؟ هى وابنها وبنات العائدين من جلسة غسيل الكلى بالمستشفى لوالدهم الذي يغسل ٣ ايام أسبوعيا وتستغرق الجلسة ٤ ساعات، عرض عليه طارق علام اختيارات ليختاروا الإجابة الصحيحة ويفوزون بهدية مبادرة الرئيس مبلغ ١٠٠ ألف جنيه .. لم تتمالك الحاجه زينب دموعها من شدة الفرح وهى تستلم الجائزة وتبرعت بها لبنات ابنها اليتامى وظلت تشكر الله على نعمه وظلت تدعو للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق والنجاح دائما.

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