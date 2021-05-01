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مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 18 | ننشر احداث وتفاصيل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل نجيب زاهي زركش.. "شيرين" تلقن ابنها "مؤنس" درسا بعد خطبته دون علمها

السبت 01/مايو/2021 - 04:34 م
مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 18
مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 18
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مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 18 | ننشر احداث وتفاصيل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل نجيب زاهي زركش.. "شيرين" تلقن ابنها "مؤنس" درسا بعد خطبته دون علمها

شهدت أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 18، ذهاب «طريف» الذي جسد دوره الفنان محمد محمود إلى «شيرين» التي جسدت دورها الفنانة أنوشكا، وإخبارها أن ابنها الوحيد مؤنس خطب فتاة دون علمها.

ذهبت أنوشكا إلى منزل نجيب زاهي زركش، لكي تثني مؤنس عن قراره، ولكن نجيب تصدي لها، وأجبرها أنه ليس بصغير على ما يفعله .

ويتناول العمل في إطار درامي، قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لـ3 شباب محتمل أن يكون ابنه بينهم.

موعد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 18
يعرض مسلسل نجيب زاهي زركش في موعده الأول بعد الإفطار مباشرة، حيث تعاد الحلقة الجديدة عبر فضائية «ON دراما» في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تعرض عبر فضائية «dmc» الساعة 9:30 مساءً، فضلًا عن عرضها على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل نجيب زاهي زركش
حاول نجيب زاهي أن يتعرف على ابنه، ورغم أنه أجرى تحليل DNA، والذي من خلاله خرجت نتيجة ابنه الوحيد، لكنه صمم ألا يطلع عليها، ويتقرب من الأبناء حتى يشعر بالأبوة تدريجيًا، خاصة أنه رفض على مدار السنوات الماضية من عمره الزواج من أحد كي لا ينجب أطفالا.

عودة يحيى الفخراني للدراما الرمضانية بمسلسل «نجيب زاهي زركش»
«نجيب زاهي زركش» أعاد الفنان يحيى الفخراني للدراما الرمضانية بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله «بالحجم العائلي» في 2018، ويكرر التعاون مع السيناريست عبدالرحيم كمال، والمخرج شادي الفخراني، ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير.

مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 18 | ننشر احداث وتفاصيل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل نجيب زاهي زركش.. "شيرين" تلقن ابنها "مؤنس" درسا بعد خطبته دون علمها

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