



مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 يشهد مفاجآت كثيرة وأحداثًا مشوقة بعد وضع الهيروين في حقيبة "غزل"





سيشهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 مفاجآت كثيرة وأحداثًا مشوقة، والذي يعرض اليوم على شاشة قناة cbc بعد إلقاء القبض على غزل من قبل رجال الشرطة الذين وجدوا «كيس هيروين» في حقيبتها بعد تفتيشها.





مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 تحليل المادة المخدرة بحقيبة غزل

وخلال أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18 وبعد إجبار سيف الخديوي، عابد تيمور على تطليق غزل مقابل شحنة أسلحة مهربة وضع يده عليها، رضخ عابد لتهديد الخديوي، وذهبوا جميعًا إلى مكتب المأذون وقام عابد بتطليق غزل.





وهدد عابد تيمور غزل بعد الطلاق بأنَّها لن تنعم بلحظات من الراحة والسعادة بعد الآن وستواجه مصاعب كثيرة في حياتها وكذلك سيف الخديوي، وبعد مغادرته وخلال استقلال غزل والخديوي السيارة، حاوطتهما عدد من سيارات الشرطة حيث تم تفتيشهم، وكانت المفاجأة وجود كيس أبيض به موادًا مخدرة داخل حقيبة غزل، ومن المتوقع أن تثبت الحلقات الجديدة هل هذه المادة تتعلق بمخدر الهيروين أم مجرد دقيق أبيض وضعه عابد أوأحد الخائنين من رجال الخديوي داخل «شنطة غزل» لتأديبها؟





مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل اللي مالوش كبير، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكر، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، إيمان السيد، دنيا عبدالعزيز، أحمد الرافعي، عايدة رياض، محمود ياسين، فتوح أحمد، أحمد صادق، هدى الأتربي، بسنت النبراوي، كريم العمري، كريم الحسيني، جمال يوسف، بدرية طلبة.



