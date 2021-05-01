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خالد النبوي ينشر صورة برفقة عمال النظافة ويعلق:"أسيادنا اللى بيخدمونا"

السبت 01/مايو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "النبوي" في الصورة برفقة عمال النظافة، وعلق عليها كالتالى:"قال لي عايزك تنزل الصورة على الفيس، واسمي خالد الطنطاوي،قلت له ده شرف عم خالد على اليمين وعم محسن على اليسار،شكرا لكل #أسيادنا_اللي_بيخدمونا".

يذكر ان أعلن الفنان خالد النبوى، تعافية نهائيا من فيروس كورونا، وذلك خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب خالد":الحمد والشكر لله، سلبي كورونا، أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر".

وكانت قد كتبت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، منشورًا جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه تطور جديد حول الحالة الصحية لزوجها.




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