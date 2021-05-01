غلق شاطئ جمصة أمام المواطنين خلال أعياد شم النسيم منعا لإنتشار فيروس كورونا



وأكد "المحافظ " علي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام علي الشواطئ.



شواطئ جمصة



حيث تفقد السكرتير العام شواطئ جمصه ومنطقة 15 مايو والشيخ زايد وحدائق الأندلس وإبن لقمان ووجه السكرتير العام لرئيس المدينة بالمتابعة المستمرة خلال الأيام القادمة.



والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية أصدر قراره بغلق جميع الشواطئ بنطاق المحافظة إبتدا من اليوم السبت الموافق 152021 وحتي اشعار آخر..



رافق السكرتير العام المحاسب باسم الشريف مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ومحمد سمير مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة واللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة جمصه ونواب رئيس المدينة.



لمجابهة كوروناة



جاء ذلك تنفيذا لقررات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال أعياد شم النسيم منعا لإنتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة جميع المواطنين بنطاق المحافظات من خلال غلق جميع الشواطئ وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت اللواء عبدالقادر النوري وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة للقيام بجولة ميدانية علي شواطئ مدينة جمصة لمتابعة تنفيذ القرار الذي أصدره محافظ الدقهلية بغلق شواطئ مدينة جمصة والشيخ زايد وتقسيم 15 مايو ومدينةالمنصورة الجديدة وغلق الحدائق والمنتزهات العامة والتأكد من منع التجمعات خلال إحتفالات عيد شم النسيم..خطة لحماية المواطنين