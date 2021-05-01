غلق جميع الشواطئ والحدائق والمنتزهات والأندية في الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 265 لسنة 2021، بغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ والأندية والساحات الشعبية بنطاق المحافظة، من الساعة السادسة مساء اليوم السبت الموافق 1 مايو، وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 4 مايو.



ومن المقرر إلغاء جميع الاحتفالات والتجمعات الخاصة بأعياد الربيع وشم النسيم، ويحذر إقامة أي احتفالات وتجمعات فى الشوارع والطرقات والميادين العامة، كما شمل القرار التنبيه على أن من يخالف هذا القرار يعاقب بأقصى العقوبات التي نص عليها القانون وطبقا لقرارات والكتب الدورية لرئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وضروري تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة.



ووجه محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة والتى تبدأ من اليوم السبت وحتى الإثنين القادم، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



فيما شدد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع.



مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



كانت هيئة قناة السويس قامت مساء أمس بأغراق حدائق الملاحة ونمرة 6 الحدائق والكورنيش، بالمياه، لمنع المواطنين التنزه بها، كما وضعت خطة بالتعاون بين الجهاز التنفيذي ومديرية الأمن بوضع عناصر أمنية في الحدائق لمنع التواجد فيها، ودوريات بشكل مستمر، لمنع أي تجمعات يأتي ذلك في إطار منع التجمعات خاصة مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

