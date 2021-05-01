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الليلة.. محمد سامي ضيف بسمة وهبة في برنامج "العرافة"

السبت 01/مايو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يحل المخرج محمد سامي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، المذاع عبر شاشة قناة المحور في الساعة السابعة ونصف.

ويتحدث خلال الحوار عن الجدل الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، كما يكشف العديد من الأسرار في حياته، ويوضح حقيقة نجاح مي عمر ترجع بسبب زواجها منه.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

يشارك المخرج محمد سامي في موسم رمضان الحالي بمسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، مي عمر، وفردوس عبد الحميد، ومحمد مهران، ودياب، ونجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي.

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