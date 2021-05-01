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وزير النقل يهنئ العاملين بالوزارة وقطاعاتها بعيد العمال

السبت 01/مايو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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بعث وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، ببرقية تهنئة لكل العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة بمناسبة عيد العمال، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت، لأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي.

وتضمن نص البرقية "يسُرنى في البداية ان انقل لكم تهنئة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد العمال وتحيات وتقدير واعتزاز فخامته بكل العاملين في وزارة النقل وبكل عامل مصري على جهودهم المتميزه على طريق العمل والعطاء والانجاز وتعزيز مسيره التنميه والانتاج كركيزة اساسيه في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر".

وتابع: "يطيب لي أن اتوجه بالتهنئة لأبناء وعمال وزارة النقل المخلصين مقرونة بأطيب الأمنيات بالتوفيق الدائم لتحقيق التقدم والازدهار المنشود في كافة قطاعات النقل والذي شهد الانطلاقة الكبرى في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

واستطرد: "إننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل الذي تقومون به في خدمة المواطن المصري وفى دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات فتحية لعمال وزارة النقل وكل عمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم المبذول وعطائهم الموصول، من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية".

ودعى وزير النقل العاملين ببذل الكثير من الجهد، لانهاء مشروعات الوزارة فى توقيتاتها المخططة لتكون هدية العاملين فى وزارة النقل الى رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب مصر العظيم.

واختتم برقيته قائلا: "حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل افضل لشعبها. وكل عام وأنتم بخير".

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