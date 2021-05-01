السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

قال الدكتور عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية، إنه منذ بداية شهر رمضان وتزامنًا مع زيادة أعداد المصابين بكورونا هناك لجان رقابة مستمرة على الفنادق والمنشآت السياحية بجميع المحافظات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اقرها مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا في مصر.



وأضاف "العاصي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 18 فندق تم إغلاقهم، إلى جانب إغلاق 9 محلات وكافتيريات ومطاعم، بسبب مخالفات تتعلق بالشيشة وزيادة العدد المسموح به وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.



وتابع مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية، أن الوزارة لم تمنح أي ترخيص لأي احتفال وحال حدوث ذلك يكون خارج إطار الوزارة، منوهًا بأن السياحة الروسية تعود خلال شهر مايو، ويتم تجهيز المنشآت والاستعدادات الصحية لذلك بتطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا، منوهًا بأن شرطة السياحة تتواجد على مدار الساحة وحال وجود أي مخالفة يتم إبلاغ الوزارة بها لاتخاذ اللازم حيال المنشأة المخالفة.

