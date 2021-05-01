رجائي عن إغلاق حدائق الحيوان يوم شم النسيم: "بنساعد الدولة في السيطرة على الموقف"

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه منذ إعادة فتح الحديقة في 18 أغسطس الماضي وهناك إجراءات احترازية مكثفة يتم القيام بها من دخول بالكمامات وتعقيم وتطهير الحدائق واستخدام كواشف حرارية مع تحديد الكثافة لتطبيق التباعد الاجتماعي اجباري.



وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تحسبًا لزيادة الكثافات ارتأت وزارة الزراعة أن يتم غلق الحديقة في يوم شم النسيم كإجراء احترازي، معقبًا: "هناك زيادة في أعداد المصابين ونحن نساعد الدولة في السيطرة على الموقف".



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن قرار الغلق خاص بأعياد شم النسيم بينما ما يتعلق بعيد الفطر فطبيعة الموقف لم تتضح بعد.

