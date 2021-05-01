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متابعات مستمرة من زراعة الإسماعيلية لمحصول القطن بالقنطرة شرق

السبت 01/مايو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أجري الدكتور سامي بدر رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، جولة تفقدية علي عدد من الحقول الإرشادية والمساحات المنزرعة بمحصول القطن، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، رافقه خلالها كل من المهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمود كاترين رئيس وحدة جبانة، وعدد من مهندسي جهاز القطن.

واستمع الدكتور سامى بدر، خلال الجولة لشكاوى المزارعين ووعد بحلها، وأكد على إن خطة المكافحة الحقلية للزراعات الصيفية تعتمد وترتكز على عدة محاور، وهي متابعة وفحص الزراعات بالتنسيق مع جهاز المكافحة بالإدارة، تحت إشراف المهندس محمد فؤاد.

كما شدد على الاهتمام بالمصائد بمختلف أنواعها وتنفيذ جميع تعليماتها، وفحص الزراعات المختلفة ومكافحة الآفات الحشرية والمرضية خاصة الآفات الأولية مثل " التربس _ والمن _والعنكبوت الأحمر _ والدودة القارضة " وذلك عن طريق التصدى لها باستخدام بدائل المبيدات، ومكافحة الحشائش داخل وخارج الزراعات، وذلك لما لها من تأثير سلبى على الإنتاج حيث أنها عائل للإصابة بالآفات الحشرية والمرضية، كما أنها تشارك النباتات فى الغذاء والماء.

يذكر إن المساحة المنزرعة من القطن العام الماضي بلغت ٨٠٠ فدان بزمام إدارة القنطرة شرق الزراعية كما إن الصنف المنزرع هو صنف " جيزة 94 " طويل التيلة مبكر النضج ومقاوم للآفات حيث أنه يعطي قطن عالي الإنتاجية وأكثر نعومة، وكان قد وصل عدد ٧٥٠ شكارة تقاوي قطن وكذلك تقاوي الذرة هجين فردي بنوعية الأبيض والأصفر، وتقاوي القطن صنف جيزة 94 طويل التيلة وزن الشكارة 24 كيلو بسعر 300 جنيه، والذى يكفي لزراعة فدان واحد بمتوسط 7 بذور في الجورة.

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