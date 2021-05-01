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مورينيو يؤكد عودته للتدريب من جديد

السبت 01/مايو/2021 - 05:00 م
مورينيو
مورينيو
وكالات
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كشف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن نيته العودة للعمل في التدريب في الموسم المقبل، بعد استغناء نادي توتنهام عن خدماته في أبريل الماضي، مؤكدا أنه سينتظر العرض المناسب.

وأشار مورينيو إلى أنه لن يتعجل العودة إلى التدريب، ويتوقع أن يعمل محللا رياضيا خلال بطولة أوروبا المقررة، عبر أنحاء القارة في الصيف المقبل.

وقال في مقابلة مع مجلة "تايمز": "ليست لدي خطط. وأنا أمارس حياتي العادية وأشعر بالانتعاش وبالهدوء. أنا في عطلة. ولدي مزيد من الوقت للقيام بالتزاماتي والتحليل".

وأضاف: "سأنتظر حتى العودة إلى كرة القدم. ليس فقط مع النادي المناسب، لكن أيضا مع الثقافة المناسبة. ربما لا يحدث هذا في الموسم المقبل. سنرى".

وأقال توتنهام، مورينيو قبل ستة أيام فقط من موعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في 19 أبريل الماضي، وبعد 17 شهرا من توليه المهمة. وانتهت المباراة بفوز "السيتي" 1-0.

وسبق لمورينيو (58 عاما)، تدريب أندية بورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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