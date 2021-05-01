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بو شقة يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

السبت 01/مايو/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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يتقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ بالتهنئة إلى قداسة البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أعرب «أبو شقة» عن عميق سعادته بالعلاقة المثالية التي تزداد رسوخًا عامًا بعد عام بين عنصري الأمة.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن تلك المناسبة التي ينتظرها الأقباط كل عام تمثل حدثًا فريدًا في العالم.
وأعرب «أبو شقة» عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة خلاصًا للبشرية من مختلف ما يواجهها من محن، وعلى رأسها وباء «كورونا» الذي يضرب بشدة، مؤكدا أن العالم المسيحي يحتفل بعيد القيامة هذا العام في ظل أحداث وصعاب كبرى تواجه العالم لم يسبق للكوكب أن واجهها من قبل.

وتوجه «أبو شقة» بالتحية لأشقاء الوطن ومختلف أحباء السلام والداعين إليه في العالم سائلًا المولى عز وجل أن يخلص الأرض من عذاباتها.

وأعرب رئيس حزب الوفد عن أمله أن يكون العيد مناسبة للتفاؤل العميق وحسن الظن بالله في أن يدعمنا في مواصلة بناء مصر الحديثة ليجنى الشعب سائر أحلامه التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص على أن يحول الأحلام المؤجلة لحقائق على الأرض.

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