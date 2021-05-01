كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك









طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه بضرورة رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتمسك كارتيرون، بالتخلي عن خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع صفقة قوية بديله، بالموسم الجديد.





وكان الزمالك تعاقد مع مروان حمدي لمدة ثلاث مواسم مقبلة، لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.



