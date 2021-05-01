بعد مطالبة والده بإعطائه فرصة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلي في 5 مواسم ( أرقام ضعيفة)

دائمًا ما يطالب والد مروان محسن بإعطاء الفرصة لنجله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعب بشكل أساسي وبصفة مستمرة مع القلعة الحمراء فى مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، وعلى الرغم أن نجله شارك فى العديد من المباريات طوال السنوات الماضية وكان أكثر اللاعبين دعمًا من الجماهير الأهلاوية بجانب مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2017 وكأس العالم 2018 دون تسجيل أى هدف دولي، إلا أن والده يطالب الأهلي بفرصة للاعب ويظل مروان متواجد فى القلعة الحمراء، ونستعرض فى التقرير التالي ماذا قدم مروان محسن مع الأهلي خلال السنوات الماضية ومنذ انضمامه من فريق الإسماعيلي عام 2016.





ويستعرض الفجر الرياضي ماذا قدم مروان محسن مهاجم الأهلي مع الفريق طوال الخمس سنوات الماضية مع الفريق بجانب مشاركته بشكل أساسي مع منتخب مصر طوال الفترة الماضية.





- مروان محسن صاحب ال 32 عام ومنذ انضمامه للنادى الأهلي فى يوليو 2016 لم يستطيع سوي تسجيل 23 هدف وصناعة 9 أهداف فى 100 مباراة.





أهداف مروان محسن مع الأهلي ؟





موسم 2015/2016 شارك فى ثلاث مباريات لم يسجل ولم يصنع.





موسم 2016/2017 شارك فى 9 مباريات وسجل هدف وحيد كان فى مرمي النادي المصري





موسم 2017/2018 شارك فى 13 مباراة فى جميع البطولات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وكانوا فى مرمي كل من مونانا، الداخلية، طنطا، بتروجيت.





موسم 2018/2019 شارك فى 24 مباراة سجل 8 أهداف وصنع ثلاث أهداف وكانوا فى مرمي كل من جيما جيفارا، شبيبة الساورة، طلائع الجيش هدفين، النجوم، الاتحاد السكندري، بتروجيت، إنبي.





موسم 2019/2020 شارك فى 38 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع ثلاث أهداف وكانوا فى مرمي كل من بلاتنيوم، الوداد، أف سي مصر هدفين، الجونة، طنطا، وادى دجلة، إنبي هدفين.





موسم 2020/2021 الجاري شارك فى 13 مباراة سجل هدف وحيد فى مرمي فيتا كلوب وصنع هدفين.





بينما على مستوي المشاركة مع منتخب مصر شارك اللاعب فى 35 مباراة دولية منذ عام 2011 وسجل خلالهم 7 أهداف ليس من بينهم أى هدف فى كأس الأمم الأفريقية الذي شارك بها مرتين 2017/2019 أو كأس العالم 2018 أو تصفيات كأس العالم 2018.



