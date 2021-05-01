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وزيرالنقل يكشف عن انتهاء تصنيع القطار الأول لمشروع المونوريل وتصنيع 3 أخرى

السبت 01/مايو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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توجه وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يبلغ طوله 56.5 كم، ويشمل عدد 22 محطة، لتبلغ نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21 %، ونسبة الاعمال المدنية٢٥%(تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم)، والنسبة الكلية للاعمال الكهروميكانيكية ١٧.٦%.

وكشف الوزير عن تم تصنيع القطار الاول واختباره بالكامل وجارى تصنيع القطار الثانى والثالث والرابع وبلغت نسبة الوحدات المتحركة ٢٥%.

وتابع كامل الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة، وتفقد كل قطاعات ومحطات المشروع، مؤكدا أن المنطقة التي يتم إنهاء الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل.

وشدد على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروع الذي سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.

وأوضح وزير النقل أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط إفتتاحها فى نهاية مايو 2022 ‘ وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كم ومخطط إفتتاحها فى فبراير 2023.
و أن قطاعي المشروع (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والإقتصادية.
وزيرالنقل يكشف عن انتهاء تصنيع القطار الأول لمشروع المونوريل وتصنيع 3 أخرى
وزيرالنقل يكشف عن انتهاء تصنيع القطار الأول لمشروع المونوريل وتصنيع 3 أخرى
وزيرالنقل يكشف عن انتهاء تصنيع القطار الأول لمشروع المونوريل وتصنيع 3 أخرى
وزيرالنقل يكشف عن انتهاء تصنيع القطار الأول لمشروع المونوريل وتصنيع 3 أخرى
وزيرالنقل يكشف عن انتهاء تصنيع القطار الأول لمشروع المونوريل وتصنيع 3 أخرى
وزيرالنقل يكشف عن انتهاء تصنيع القطار الأول لمشروع المونوريل وتصنيع 3 أخرى

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