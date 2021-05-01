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القصة الكاملة للاحتفال بمناسبة عيد العمال

السبت 01/مايو/2021 - 05:10 م
عيد العمال
عيد العمال
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عيد العمال، يعتبر من المناسبات المهمة، التي يحييها العالم بشكل سنوي، في الأول من مايو من كل عام، عقب تحديد هذا اليوم للاحتفال بالعامل وأهميته التي لا غنى عنها.

عيد العمال

وتصدر عيد العمال اليوم الموافق الأول من مايو تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامناً مع إحياء تلك المناسبة العالمية والتي تخلد تضحيات العمالة وأهميتها عالمياً.

جوجل يحتفي بـ عيد العمال

واحتفل جوجل بمناسبة عيد العمال حيث قام بتغيير وسمه الشهير واضعاً صوراً للعديد من الحرف والأعمال، تزامناً مع تلك الذكرى الطيبة.

بداية احتفالات عيد العمال

وبدأ عيد العمال بخروج العمال عن صمتهم ومطالبتهم بحقوقهم المسلوبة منهم من قبل أصحاب رؤوس الأموال، والشركات والمؤسسات، والذي وافق 1 مايو 1886.

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية أسباب احتفال العالم بمناسبة عيد العمال في السطور التالية:

بدأت احتفالية عيد العمال بمظاهرة نظمها بعض العاملين في ولاية شيكاغوا والتي انطلقت بإضراب، والتي كانت في 1886 حيث طالبوا بزياد ة الأجور وتحديد ساعات العمل بـ8 ساعات فقط.

عيد العمال وذكرى أليمة

وواجهت الشرطة الأمريكية هذه المظاهرات بالقوة وإطلاق النار ما أسفر عن وفاة البعض وإصابة البعض الآخر، كما لفقت تهمة لأحد العمال بإطلاق النار عليها ونفذ حكم الإعدام  ببعضهم.

اعتقال العمال وقتل البعض

اعتقلت الشرطة بعض العمال بينما حدث مفاجأة كبرى فيما بعد غيرت مسار الحدث حيث اعترف أحد أفراد الشرطة بتلفيق التهمة للعمال لتظهر براءة من تمت إدانتهم.

الاعتراف بمناسبة عيد العمال

وتضامنت العديد من الدول مع مظاهرات العمال رافعين شعار "يا عمال العالم اتحدوا"، بعد أن اهتزت الأوساط العمالية في أمريكا وأوروبا لذا واضطرت أغلب دول العالم للاعتراف بمناسبة عيد العمال أمام الضغط العمالي.

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عيد العمال سبب الاحتفال بعيد العمال حقائق عن عيد العمال بوابة الفجر الفجر

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